الذهب يتحرك في نطاق محدود مع تحول التركيز إلى الفدرالي الأميركي

سجلت تداولات الذهب نطاقا محدودا الأربعاء 27 يناير، إذ يترقب المتعاملون في السوق قرار الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية والتطورات المتعلقة بحزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في أكبر اقتصاد في العالم.



هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1849.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1847.50 دولار.



ومن المتوقع أن يُبقي الفدرالي الأميركي على موقفه بشأن السياسات حين يعلن عن قراره بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. وسيتابع المستثمرون تعليقات جيروم باول رئيس البنك لاستقاء مؤشرات عن حالة الاقتصاد.



هذا وتتركز الأنظار أيضا على خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، والتي لاقت معارضة من الجمهوريين بشأن حجمها.



وتلقى الذهب بعض الدعم من مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات العالمية بفيروس كورونا، والتي تجاوزت 100 مليون، في الوقت الذي تواجه فيه دول صعوبات في ظل نقص اللقاحات.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 25.41 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولار.