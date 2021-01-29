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رياضة

المصري يكتسح كتيبة الإنتاج الحربي بـ ثلاثية نظيفة في الدوري المصري

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:09 م
فريق المصري
فريق المصري
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حسن العمدة
اكتسح المصري البورسعيدي نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب برج العرب فى الجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المصري التهديف فى الدقيقة 33، بعد عرضية متقنة من أحمد شديد قناوي من جهة اليمين قابلها أوستين أموتو برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وأضاف المصري الهدف الثاني فى الدقيقة 69، بعد تنفيذ ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت لأحمد حامد شوشة المنفرد بالمرمى فسدد كرة سكنت يمين الشباك.

وتدخل تنقية القار فى الدقيقة 75 وقررت احتساب ركلة جزاء للفريق المصري بعد الإعاقة من محمد بازوكا لـ أوستين أموتو ونجح احمد رفعت من أحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يقفز المصري إلى المربع الذهبي ويحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما تجمد الإنتاج الحربي فى المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

بدأ لاعبو المصري بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر، مما أدى لتراجع فريق الإنتاج الحربي دفاعيا.

وسدد فريد شوقي لاعب فريق المصري  كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات الإنتاج الحربي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى ركنية من جهة اليسار.

واحتسبت ركلة حرة لصالح فريق الإنتاج الحربي على حدود منطقة جزاء المصري نفذها باسم مرسي عن طريق تسديدة من مرة واحدة ولكنها ردت من الحائط البشري.

وباغت مامادو نديوكو نياس لاعب فريق الإنتاج الحربي بتسديدة قوية أبعدها الحارس أحمد مسعود عن مرماه ببراعة.

وتلقي محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربي البطاقة الحمراء بعد حصوله علي البطاقة الثانية بعد تدخل عنيف علي لاعب المصري فى الدقيقة 81.
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