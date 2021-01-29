ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الصحة يوضح تفاصيل تسليم معونات وأدوية إلى لبنان

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:19 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للبنان.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" زيارة وزيرة الصحة للبنان تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للبنان في ظل أزمة كورونا.

وتابع مجاهد:" العلاقات بين مصر ولبنان علي أعلي مستوي وهذا ليس بجديد ولكن التعاون قديم ومستمر منذ زمن".

ونوه إلى أن الوزيرة قامت بتسليم شحنات المساعدات التي وصلت على متن ٣ طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تشمل ١٦ طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت ١٥ طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..)، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح أمس الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم دولة لبنان خلال جائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: توافر مخزون كاف من الأدوية استعدادا لموجة فيروس كورونا الثانية

وزيرة الصحة: الاتفاق على فتح خطوط إنتاج دوائية للجانب العراقي بمصر لدعم الاستثمار

تحذير عاجل من وزارة الصحة لـ وسائل الإعلام

160 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. الحزمة الأكبر في تاريخ مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008

برفقة وزيرة الصحة.. مصر ترسل 31 طن أدوية ومستلزمات طبية على متن 3 طائرات للبنان

وزير الصحة اللبناني يشكر الرئيس السيسي.. ويؤكد: مواقف مصر تعبر عن مسئوليتها العربية

ترشيحاتنا

علاء صابر مديرا فنيا لـ طنطا بدلا من رضا عبدالعال

لو هتعمل مشروع.. اعرف الأوراق المطلوبة لتشغيل عربة طعام متنقلة

رسميا.. الزمالك يضم أيمن حفني حتى نهاية الموسم

بالملايين.. تعرف على حجم خسائر حريق سوق التوفيقية بالقاهرة

ننشر صورة المتهم بإشعال النار في سوق التوفيقية

نصف تذكرة.. تخفيضات وخدمات مجانية للمعاشات أقل من 2000 جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات