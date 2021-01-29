متحدث الصحة يوضح تفاصيل تسليم معونات وأدوية إلى لبنان

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للبنان.





وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" زيارة وزيرة الصحة للبنان تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للبنان في ظل أزمة كورونا.





وتابع مجاهد:" العلاقات بين مصر ولبنان علي أعلي مستوي وهذا ليس بجديد ولكن التعاون قديم ومستمر منذ زمن".





ونوه إلى أن الوزيرة قامت بتسليم شحنات المساعدات التي وصلت على متن ٣ طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تشمل ١٦ طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت ١٥ طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..)، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحي بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.





ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح أمس الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم دولة لبنان خلال جائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.



