وزير المالية: الرئيس يعتمد استراتيجية تسريع النمو في مشروع الريف المصري

وأوضح معيط ، خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن النمو الحقيقى هو الذى يشمل جميع فئات المجتمع، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا.





وأضاف معيط، أن فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى من المشروع؛ هو وصول النمو الاقتصادى لجميع المواطنين، معقبا: "الرئيس وجه الجميع بالتركيز ، والعمل فى المشروع".





ونوه معيط، بأن مشروع تطوير الريف المصري ، سيغير شكل مصر قريبا، لافتا إلى أن الرئيس يعتمد فى ذلك المشروع على استراتيجية تسريع معدلات النمو، حيث سيتم تنفيذه فى 3 سنوات فقط.





وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".





وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.







وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.





أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحية.

