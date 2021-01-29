وزير المالية: الرئيس يعتمد استراتيجية تسريع النمو في مشروع الريف المصري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع تطوير الريف المصري، سينفذ بقيمة 500 مليار جنيه، حيث أن ما يحتاجه المشروع سيتم إنتاجه في المصانع المصرية.
وأوضح معيط، خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن النمو الحقيقى هو الذى يشمل جميع فئات المجتمع، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا.
وأضاف معيط، أن فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى من المشروع؛ هو وصول النمو الاقتصادى لجميع المواطنين، معقبا: "الرئيس وجه الجميع بالتركيز، والعمل فى المشروع".
ونوه معيط، بأن مشروع تطوير الريف المصري، سيغير شكل مصر قريبا، لافتا إلى أن الرئيس يعتمد فى ذلك المشروع على استراتيجية تسريع معدلات النمو، حيث سيتم تنفيذه فى 3 سنوات فقط.
وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".