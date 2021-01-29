ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مغامر ينقل مستعمرة نحل كاملة على ذراعه ويتجول بها في الشوارع.. فيديو وصور

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:22 م
مغامر ينقل مستعمرة
مغامر ينقل مستعمرة نحل كاملة على ذراعه ويتجول بها في الشوارع
Advertisements
هدير علاء
شوهد مربي نحل مغامر في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي أثناء نقله مستعمرة نحل على ذراعه عن طريق إحكام قبضته على "ملكة النحل" فيما تجمعت الآلاف من الحشرات على ذراعه بالكامل.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه مقطع الفيديو قد التُقط في جمهورية الدومينيكان، وبدا مربي النحل الشاب خلاله غير منزعج حيال مستعمرة النحل التي تغطي ذراعه تمامًا أثناء تجوله في الشوارع وسط المارة، حتى أنه كان يسير بصورة طبيعية وكأن شيئًا لا يحدث.


وأوضح الشاب لمصور الفيديو الذي وثق جانبًا من مغامرته أن الحشرات لا تلدغه لأنها تتبع ملكة النحل التي يحكم هو قبضته عليها أثناء سيره ذلك إلى جانب أن الحشرات "تعرف مالكها"، بحسب وصفه.

وبالنسبة إلى السبب الذي دفعه للسير وحوله سرب من النحل في الشوارع بهذا الشكل، فقد أشار إلى أنه ينقل مستعمرة النحل إلى مكان آخر وينوي وضعها في صندوق.

وأثار هذا الفيديو مؤجة من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من الرواد تعجبهم حياله متسائلين عن كيفية نجاح مربي النحل في نقل المستعمرة بمثل هذه الطريقة؛ وعلق البعض لافتين إلى أنه من المحتمل أن الحشرات لم تهاجم النحال لأنها استطاعت شم رائحة "فرمونات" ملكتهم مما يشير إلى أنها لم تكن تتعرض للأذى.


يذكر أن الفرمونات هي عبارة عن خليط من المواد الكيميائية التي يطلقها نحل العسل في الخلية أو البيئة للتعبير عن التغيرات السلوكية مثلًا أو فسيولوجيا الآحرين من الفصيلة ذاتها أو من أجل إرسال إشارات، ويمتاز نحل العسل بصفة عامة بتمتعه بأكثر أنظمة التواصل عن طريق الفرمونات تطورًا في الطبيعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد ما حدث لمسنة تعرضت لآلاف اللدغات من سرب نحل ضخم

منظمة صينية تحول طائرة بدون طيار إلى قاذف لهب لحرق عشش دبابير .. فيديو

هاجمه أثناء نومه.. عضة فأر تتسبب في نقل طفل عمره 18 شهرا لمستشفى

على مساحات السيارة.. فأر يرعب سيدة أثناء انطلاقها على طريق سريع.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

صدى البلد يرصد لحظة تعاقد الاسماعيلي مع دراجان يوفيتش.. صور

ولاد عمي كلو حقي.. المتهم بـ حريق سوق التوفيقية يكشف تفاصيل ارتكابه للواقعة

بالملايين.. تعرف على حجم خسائر حريق سوق التوفيقية بالقاهرة

الصين.. إعدام مسؤول كبير بعد اتهامه بالفساد وتعدد الزوجات

عالم أوبئة ألماني يحذر من أسوأ سيناريو لفيروس كورونا.. فيديو

بيان عاجل من وزارة التربية الكويتية بشأن الفصل الدراسي الثاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور

علامة في القدم تشير إلى نقص البروتين في الجسم

ابتسم له الحظ.. بدأ يومه بحادث سيارة وبعد ساعات تحول إلى مليونير