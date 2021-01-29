مغامر ينقل مستعمرة نحل كاملة على ذراعه ويتجول بها في الشوارع.. فيديو وصور

شوهد مربي نحل مغامر في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي أثناء نقله مستعمرة نحل على ذراعه عن طريق إحكام قبضته على "ملكة النحل" فيما تجمعت الآلاف من الحشرات على ذراعه بالكامل.





وأفادت تقارير إخبارية بأنه مقطع الفيديو قد التُقط في جمهورية الدومينيكان، وبدا مربي النحل الشاب خلاله غير منزعج حيال مستعمرة النحل التي تغطي ذراعه تمامًا أثناء تجوله في الشوارع وسط المارة، حتى أنه كان يسير بصورة طبيعية وكأن شيئًا لا يحدث.









وأوضح الشاب لمصور الفيديو الذي وثق جانبًا من مغامرته أن الحشرات لا تلدغه لأنها تتبع ملكة النحل التي يحكم هو قبضته عليها أثناء سيره ذلك إلى جانب أن الحشرات "تعرف مالكها"، بحسب وصفه.





وبالنسبة إلى السبب الذي دفعه للسير وحوله سرب من النحل في الشوارع بهذا الشكل، فقد أشار إلى أنه ينقل مستعمرة النحل إلى مكان آخر وينوي وضعها في صندوق.





وأثار هذا الفيديو مؤجة من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من الرواد تعجبهم حياله متسائلين عن كيفية نجاح مربي النحل في نقل المستعمرة بمثل هذه الطريقة؛ وعلق البعض لافتين إلى أنه من المحتمل أن الحشرات لم تهاجم النحال لأنها استطاعت شم رائحة "فرمونات" ملكتهم مما يشير إلى أنها لم تكن تتعرض للأذى.







