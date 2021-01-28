طوله تجاوز مترين.. نفوق «فريدي» صاحب لقب أطول كلب في العالم

نفق الكلب "فريدي" والذي سبق أن حقق شهرة عالمية بعد أن أُطلق عليه لقب "أطول كلب ذكر على قيد الحياة في العالم"، عن عمر يناهز 8 سنوات مؤخرًا، وقد كان من سلالة "Great Dane" والمعروفة أيضًا باسم سلالة "الكلب الدانماركي".





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طول الكلب الأليف "فريدي" يتجاوز مترين عند وقوفه على ساقيه الخلفيتين، وقد سُجل باعتباره "أطول كلب في العالم" في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية في عام 2016، وأمضى حياته برفقة مالكته "كلير ستونمان"، المقيمة بمقاطعة "إسكس" الواقعة شرق إنجلترا.









ونقلت "ديلي ميل" عن "كلير ستونمان" قولها إنها لم يكن لديها أي فكرة أن كلبها سيكبر ليصل إلى هذا الحجم إطلاقًا عند حصولها عليه، وقد أقامت حفلًا العام الماضي في حديقة منزلها للاحتفال بعيد ميلاد حيوانها الأليف.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن الطول الرسمي لـ"فريدي" المسجل في موسوعة الأرقام القياسية العالمية يُقدر بـ3 أقدام و4 بوصات، ما يعادل نحو متر واحد، لأن الموسوعة لا تحتسب أطوال الكلاب عند الوقوف على الأرجل الخلفية.









وأضاف التقرير أن فاتورة وجباته الشهرية، المكونة من الدجاج المشوي ولحم البقر المفروم والحلوى، تكلف مالكته 500 جنيه إسترليني.



