بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

اكتشف فريق من العلماء شجرة متحجرة نادرة ، يُقدر عمرها بحوالي 20 مليون سنة في دولة اليونان، وتبين أن فروعها وجذورها مازالت سليمة على الرغم من مضي ملايين السنين.





ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، فإن طول الشجرة المتحجرة يبلغ 62 قدمًا، ما يعادل حوالي 19 مترًا، وقد عُثِر عليها أثناء أداء أعمال طرق بالقرب من غابة عتيقة متحجرة في جزيرة "ليسبوس" باليونان.









يشار إلى أن الشجرة نُقلت من موقع اكتشافها باستخدام معدات خاصة، ومن المقرر أن تصبح متاحة للعرض في الأشهر القليلة المقبلة؛ وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه هي المرة الأولى للعثور على شجرة محفوظة بمثل هذه الحالة الجيدة في المنطقة منذ بدء أعمال التنقيب في عام 1995.





ووصف "نيكوس زوروس"، أحد العلماء من متحف التاريخ الطبيعي لغابة "ليسبوس" المتحجرة، اكتشاف الشجرة الأحفورية بكونه "اكتشافًا فريدًا"، موضحًا أنه لم يتم من قبل العثور على جذع مماثل لشجرة متحجرة بفروع سليمة، وأكد أنها محفوظة في حالة ممتازة حتى الآن.









جدير بالذكر أن غابة "ليسبوس" المتحجرة، التي تبلغ مساحتها 37 ألف فدان والمحمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، هي نتيجة ثوران بركاني منذ 20 مليون سنة أدى إلى اختناق النظام البيئي شبه الاستوائي في "ليسبوس" بالحمم البركانية، وبالنسبة للشجرة الأحفورية فإنها قد حُفظت بعد سقوطها بطبقة سميكة من الرماد البركاني



