من هو مدرب الإسماعيلي الجديد؟.. البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي

انتهت منذ قليل جلسة إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع البوسنى دراجان يوفيتش وتم الإتفاق على توليه القيادة الفنية للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





"صدى البلد" يرصد أبرز محطات البوسني دراجان يوفيتش:





المدير الفني للفريق هو البوسني دراجان يوفيتش وتولى تدريب الفريق في نوفمبر 2018 ونجح في الفوز بالدوري الأنجولي مع بريمرو دي أجوستو في ولايته الثانية في قيادة الفريق بعد كان مدربا للفريق خلال الفترة ما بين 2014 و2017 ونجح خلال تلك الفترة بالفوز بالدوري مرتين والكأس والسوبر الأنجولي مرة.





خاض بريميرو والمعروف باسم "أول أغسطس" 27 مباراة بمسابقة الدوري المحلي حصد م من خلالهم 54 نقطة، من 14 فوز و 12 تعادل وهزيمة وحيدة، حيث استمر الفريق في سلسلة اللا هزيمة لأكثر من 17 مباراة على التوالي

وذلك عام 2018





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