ابتسم له الحظ.. بدأ يومه بحادث سيارة وبعد ساعات تحول إلى مليونير

على الرغم من أن الأمريكي "أنتوني دوي" قوبل ببداية سيئة ليومه إثر تعرضه لحادث بسيارته الجديدة، لكن في غضون ساعات ابتسم له الحظ على نحو لم يكن يتوقعه، حيث تحول إلى مليونير في لحظات معدودة بربحه في مسابقة يانصيب "Mega Millions" التي تُعقد بالولايات المتحدة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لشبكة "CNN" الإخبارية، فإن "أنتوني دوي"، وهو من ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، اصطدم وهو في طريقه إلى عمله صباح يوم السبت الماضي بغزالين بسيارته موديل العام الجاري، لكن بعد مضي ساعات معدودة، تفقد تذاكر اليانصيب التي كانت في حوزته، واكتشف فوزه بجائزة بقيمة مليوني دولار ، حسبما أوضح لمسئولي مسابقة اليانصيب بالولاية.

















وتحدث "دوي" عن تفاصيل اليوم الذي أصبح يوم حظه في بيان أصدره يوم الثلاثاء لمسئولي المسابقة، مشيرًا إلى أن الحادث أثار غضبه وتوجه بعد ذلك عائدًا لمنزله وخلد للنوم، وعندما استيقظ قرر إلقاء نظرة على تذاكر اليانصيب، وكان ذلك في اليوم التالي لإجراء سحب يانصيب على جائزة كبرى بقيمة مليار دولار.





وفور اكتشافه أن إجمالي المبلغ الذي ربحه من تذاكر اليانصيب وصل إلى مليوني دولار سارع لإبلاغ والديه والاحتفال بالمناسبة التي لا تتكرر كل يوم.













يشار إلى أن "أنتوني دوي" حصل على جائزته يوم الاثنين الماضي، وتسلم مبلغًا قدره 1.4 مليون دولار بعد خصم الضرائب الحكومية والفيدرالية.



