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منوعات

ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:16 ص
ثروة بقيمة 40 مليون
ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها
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هدير علاء
كشف تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن المسئولين عن مسابقة كبرى لليانصيب في المملكة المتحدة يجرون عملية بحث مضنية للتوصل إلى صاحب تذكرة يانصيب سعيد الحظ ربح جائزة بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل قرابة 40 مليون جنيه مصري، إذ أن هويته مجهولة ولم يظهر بعد للمطالبة بأموال الجائزة.

وأوضح التقرير أنه في حال لم يطالب الفائز بجائزته بحلول شهر يونيو المقبل، فسوف يتم إعادة تخصيص مبلغ الجائزة لدعم المشاريع والجمعيات الخيرية الممولة من قبل مسابقة اليانصيب الكبرى.


وبالنسبة إلى تذكرة اليانصيب ذات الأرقام الرابحة، فقد اتضح أن مالكها اشتراها بمنطقة "وست لوثيان" في أسكتلندا بالمملكة المتحدة.

يشار إلى أن مسئولي مسابقة اليانصيب أعلنوا عن أرقام التذكرة الرابحة خلال سحب أُجري في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، وصرح "آندي كارتر"، أحد مسئولي المسابقة، لوسائل إعلام بأن البحث مازال جاريًا للعثور على الرابح الغامض قبل أن يفوت الأوان ويفقد حقه في المطالبة بجائزته.


وأضاف أن مسئولي المسابقة يسعون للتوصل إلى صاحب التذكرة المجهول وتسليمه جائزته الخيالية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجائزة من شأنها بلا شك أن تشكل فارقًا في حياة أي شخص، والحصول عليها يعد بمثابة طريقة لا مثيل لها لبدء العام الجديد، كما حث "كارتر" أي شخص اشترى تذكرة يانصيب في المنطقة التي أشير إليها في السابق على تفقد تذاكرهم مجددًا.

يذكر أن الفرصة متاحة حتى التاسع من يونيو للعام المقبل 2021 أمام الرابح المجهول حتى يتمكن من المطالبة بجائزته قبل إعادة تخصيص مبلغ هذه الجائزة لصالح مشروعات أخرى.
ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية
ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية
ثروة بقيمة 40 مليون جنيه وعملية بحث مضنية عن صاحبها.. اعرف الحكاية
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