طالب يربح 20 مليون دولار في لحظات.. اِعرف القصة

في غضون لحظات معدودة ومن خلال "ضربة حظ"، تغيرت حياة طالب في العقد الثاني من عمره تمامًا، ليصبح أحدث عضو في قائمة المليونيرات في أستراليا، وذلك عقب فوزه بجائزة كبرى في مسابقة يانصيب شهيرة تقام في بلاده، حيث ربح مبلغًا ماليًا لم يكن ليتوقع أن يحصل عليه طيلة حياته، وتُقدر قيمة هذا المبلغ بـ20 مليون دولار.





وأفادت تقارير وسائل إعلام إسترالية بأن الطالب الذي حالفه الحظ خلال السحب الذي تم إجراؤه مساء أمس، الخميس، فضل عدم الكشف عن هويته، لكن أشير فقط إلى أنه من إحدى ضواحي مدينة "بريسبان" بولاية "كوينزلاند" الواقعة شمال شرق أستراليا، كما تبين أنه كان قد اشترى تذكرة اليانصيب الرابحة عبر الإنترنت.









وتلقى الطالب مكالمة هاتفية من القائمين على مسابقة اليانصيب مساء أمس لتهنئته على فوزه، وأوضح خلال هذه المكالمة أنه لن يتمكن من زف هذه البشرى السارة لعائلته سوى في صباح اليوم التالي، لأن أفراد عائلته كانوا جميعًا نائمين عندما حاول الاتصال بهم مرارًا.













وأشار خلال حديثه مع القائمين على المسابقة إلى أنه كان مترددًا في شراء تذكرة اليانصيب، لكنه أقدم على هذه الخطوة قبل إغلاق السحب مباشرة، مضيفًا أنه لا يصدق بعد أنه تحول إلى مليونير في لحظات معدودة، وقد أصبح في إمكانه الآن الاسترخاء والتقاعد مبكرًا جدًا دون عناء بفضل الأموال الطائلة التي حصل عليها من تذكرة اليانصيب الرابحة.



