الصحة: ثقل مصر الدولى يمنحها نصيبا كبيرا من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، ان كل دول العالم تتصارع علي توفير لقاح كورونا لشعوبها، موضحا أن مصر ذات ثقل بين دول العالم مما يجعل نصيبها كبيرا من اللقاحات حتى الآن.









وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي، أن وزارة الصحة تتأكد من الشخص الذي حصل علي الجرعة الأولي سوف يحصل علي الجرعة الثانية بعد اسبوعين.









وأشار أن 1315 من الاطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولي من لقاح كورونا المستجد، منوها أن خلال الأسابيع القادمة سوف يحصل كل راغبي التطعيم عليه.











