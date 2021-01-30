رزان مغربى: أعشق داليدا ونفسى أقدم شخصيتها فى عمل فنى

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي ، انها تعشق النجمة الراحلة المطربة "داليدا" بكل تفاصيلها و نفسها تقوم بأداء دورها موجهة الشكر الى أهل شبرا وبنات شبرا.





وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، انها تتمنى ان تخوض تجربة سينمائية او درامية لتقديم شخصية " داليدا " ووجهت مناشدة الى أي منتج سينمائي بان يقدم مسلسل او فيلم عن قصة حياة النجمة الراحلة داليدا.



