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فن

رزان مغربى: أعشق داليدا ونفسى أقدم شخصيتها فى عمل فنى

السبت 30/يناير/2021 - 12:42 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربي، انها تعشق النجمة الراحلة المطربة "داليدا" بكل تفاصيلها و نفسها تقوم بأداء دورها  موجهة الشكر الى أهل شبرا وبنات شبرا. 

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، انها تتمنى ان تخوض تجربة سينمائية او درامية لتقديم شخصية " داليدا " ووجهت مناشدة الى أي منتج سينمائي بان يقدم مسلسل او فيلم عن قصة حياة النجمة الراحلة  داليدا.

وعلى جانب اخر اشارت رزان مغربي الى ان عمر الشريف هو أفضل ممثل في العالم العربي وتمنيت ان اقف امامه في السينما، وأنه تعشق سعاد حسنى وبخاصة دورها فى الفيلم الرائع " خلى بالك من زوزو "
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