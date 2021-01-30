لسلامتك.. معتقدات خاطئة عن حزام الأمان في السيارة عليك معرفتها



حزام الامان يعتبر هو طوق النجاة الأول للوقاية من اثار حوادث السيارات , و بالرغم من اهميتها الان ان بعض السائقين لا يستخدموها و البعض الاخر يجهل اهميتها و في هذا السياق نعرض عليكم مفاهيم خاطئة حول حزام الأمان في السيارة .





من اهم الاشياء التي يجهلها اغلب سائقي السيارات هو ان الايرباج لا يعمل في حاله عدم ارتداء جزام الأمان , لأنها تحمي السائق من خطر الانزلاق أسفل الوسائد أو الاصطدام مع لوحة القيادة أو الزجاج الأمامي لذلك يجب ارتداء حزام الأمان لتكتمل دائرة الأمان داخل السيارة .





تم إجراء تعديلات عديدة على أحزمة الأمان منذ بداية صناعتها حتي يومنا هذا , حتي لا تعيق حركتك داخل المقصورة , ويمكن ضبط حزام الأمان كما تريد حتى يتناسب مع كامل راحتك ولا تزعجك .







بعض قائدي السيارات يعتقدون ان أحزمة الأمان تعيق عمليات الإنقاذ في حالات الحوادث الخطيرة و لكن علي العكس تمام أحزمة الأمان تعمل على حمايتك من فرصة الوقوع في اللاوعي والإغماء لأنها مصممه لتبقي جسدك في وضعية معينه بتوجيهات طبيه لتحافظ علي حياتك .





ارتداء حزام الامان لا يقتصر فقط علي المشاوير القصيرة , فأغلب حوادث السير المميته تحدث في سرعة اقل من 100 كيلو متر في الساعة، ذلك وفقا لما نشرته الإدارة العامة للسلامة المرورية على الطرق السريعة لذلك لا تتحرك بالسيارة قبل ارتداء حزام الامان و استغني تماما عن القلادات التي من شئنها ان تبطل عمل انزار عدم ارتداء حزام الامان .



