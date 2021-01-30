لميس سلامة: مدن مصر تشهد يوميا إنجازات ومشروعات جديدة.. فيديو

علقت الإعلامية لميس سلامة، على قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتفقد عدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى أمس، لافتة إلى حجم الإنجازات العملاقة التي تشهدها مدن مصر ، بشكل مستمر .





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، "كل يوم إنجازات ومشاريع وطرق جديدة وشوارع مصر بقت احسن..ومفيش منطقة مبتتطورش " .





وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر أمس، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة واحياء مدينة نصر ومصر الجديده وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.



