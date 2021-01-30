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توك شو

متى تتوقف عدوى الشخص المصاب بكورونا للمحيطين ؟ .. أستاذ كبد يجيب

السبت 30/يناير/2021 - 09:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد حسن منيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ،  إن كل مصابي فيروس كورونا ليس بالضرورة أن يتناولوا الأدوية الخاصة بسيولة الدم ، ولكن مقتصرة على من دخلوا المستشفيات فقط وحالاتهم متطورة.

وأضاف " منيسى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن المرضى الذين قاموا بدخول المستشفى يطلق عليهم مصطلح " التهاب فى الأغشية المبطنة للأوعية الدموية  " والذى يكون له قياسات خاصة .

وأشار إلى أن المريض تختفى الأعراض عليه بعد اليوم العاشر من حالته  ، حيث لا تكون حالته معدية لمن حوله بعد اليوم العاشر  من إصابته بفيروس كورونا .

وتابع أن  لقاح فايزر يحتاج 12 يوما للوقاية بنسبة 52% بعد الجرعة الأولى وبعد الجرعة الثانية بأسبوع تصل نسب الشفاء من كورونا 95%.
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