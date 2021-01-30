متى تتوقف عدوى الشخص المصاب بكورونا للمحيطين ؟ .. أستاذ كبد يجيب

قال الدكتور محمد حسن منيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ، إن كل مصابي فيروس كورونا ليس بالضرورة أن يتناولوا الأدوية الخاصة بسيولة الدم ، ولكن مقتصرة على من دخلوا المستشفيات فقط وحالاتهم متطورة.





وأضاف " منيسى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المرضى الذين قاموا بدخول المستشفى يطلق عليهم مصطلح " التهاب فى الأغشية المبطنة للأوعية الدموية " والذى يكون له قياسات خاصة .





وأشار إلى أن المريض تختفى الأعراض عليه بعد اليوم العاشر من حالته ، حيث لا تكون حالته معدية لمن حوله بعد اليوم العاشر من إصابته بفيروس كورونا .



