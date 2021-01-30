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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتخطي كبوته أمام بولونيا

السبت 30/يناير/2021 - 09:42 ص
ميلان
ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره بولونيا اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساء، على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتخطي كبوته الأخيرة بتحقيق الفوز على بولونيا في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

كان ميلان سقط أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما ودع كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي، بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان.

في المقابل يطمح بولونيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للاقتراب من منطقة وسط الجدول.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 13 بـ 20 نقطة.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، سامبدوريا مع يوفنتوس، وإنتر ميلان مع بينفينتو.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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