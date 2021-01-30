نبأ سار في إيطاليا بعد أشهر من تفشي الوباء.. والتنفيذ الأحد

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا، أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على الناس بسبب فيروس كورونا المستجد في أجزاء كثيرة من إيطاليا اعتبارًا من يوم الأحد، وفق ما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية.





قالت الوزارة الجمعة إن كل مناطق إيطاليا باستثناء خمس مناطق ستُعتبر "صفراء" بموجب نظامها المرمز بالألوان.





وذكرت إن منطقة فينيتو، المنطقة المحيطة بفينيسيا ، ستنتقل من المنطقة البرتقالية إلى المنطقة الصفراء ، مما يسمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم خلال النهار وحرية أكبر للسفر.





كما تم تخفيض تصنيف كالابريا في الجنوب وإميليا رومانيا في الشمال من البرتقالي إلى الأصفر.





واعتبارًا من يوم الأحد ، ستكون مناطق بوليا وسردينيا وصقلية وأومبريا ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي في المنطقة البرتقالية.





تقع جميع المناطق والمحافظات ذاتية الحكم الأخرى في المنطقة الصفراء.





قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إن إيطاليا شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدل انتقال الفيروس، قائلًا "انخفض معدل انتقال العدوى إلى 0.84. إنها نتيجة مشجعة للسلوك الصحيح للناس وإجراءات عيد الميلاد التي نجحت".





وأضاف "ستعود العديد من المناطق إلى المنطقة الصفراء، هذه أخبار جيدة ، لكن يجب إن يتم ذلك مع الانتباه الكامل الضروري، للصحة ومعرفة إن التحدي الذي يواجهه الناس أمام الفيروس لا يزال معقدا للغاية".



