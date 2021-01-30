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رياضة

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

السبت 30/يناير/2021 - 11:05 ص
مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"
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عبدالحكيم أبو علم
وضع كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين؛ لخوض مرانهم الأول في قطر؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.


وكان الأهلي واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم وضع كابلو رانجواجا وحدات تدريبية خفيفة في المران الأول للفريق في قطر.


ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر أمس، الجمعة، وأجرت مسحة طبية داخل مطار الدوحة قبل أن يتوجه الجميع إلى غرفهم بفندق الإقامة؛ للدخول في عزل صحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية.


ويشارك الأهلي، بطل قارة أفريقيا، في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.
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