نزيف الأسفلت في يناير.. إصابة رضيعة و19 شخصا في حوادث 30 يوما بـ سوهاج

تعددت حوادث الطرق بمحافظة سوهاج في الشهر الأول من العام الجديد 2021، وسجلت 20 إصابة إثر حوادث تنوعت بين تصادم وانقلاب، ويعرض لكم "صدى البلد" في السطور التالية تفاصيل عن هذه الحوادث.





أصيب خمسة أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الفرعي بناحية القنابرة بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع حادث على الطريق الفرعي بالقنابرة دائرة المركز ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "أحمد ع أ"، ٣٩ عامًا، سائق، ويقيم بناحية الساحل القبلي دائرة مركز البلينا، احتلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ميكروباص قيادة المدعو "علي أ ر"، ٣٣ عامًا، سائق، ويقيم بناحية أولاد نصير، ما أدى إلى إصابتهما وإصابة كلًا من:"عطيات ه ع"، ٦٢ عامًا، ربة منزل، و"ريما ي أ"، ٢١ عامًا، ربة منزل، ويقيمان بناحية نجع النجار، و"أبو بكري أ م"، ٥٤ عامًا، مدرس، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، مصابين باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.





كما أصيب سبعة أشخاص إثر تصادم سيارتي أجرة، على الطريق الزراعي الغربي بناحية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود حادث على الطريق الزراعي الغربي بناحية شطورة بدائرة المركز، ووجود سبعة مصابين.





وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة جرة قيادة المدعو "بخيت. م. م"، 30 عامًا، سائق، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم أجرة، قيادة المدعو "مصطفى. ح. ا" 32 عامًا، سائق، ويقيمان بذات الناحية.





نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين وكلًا من:

"يسرا ح ش"، 24 سنه، ممرضة، وتقيم بذات الناحية، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، و"أحمد ش ع"، 57 سنه، مدرس، و"إسراء ع ع"، 22 سنه، طالبة، و"أشرف ا"، 38 سنه، مدرس، و"محمود ط"، 36 سنه، مدرس، يقيمون دائرة مركز طما، من مستقلي السيارة الثانية، وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام.









وعلى هذا النحو شهد الطريق الفرعي بناحية القنابرة دائرة مركز سوهاج، حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، نتج عنه إصابة خمسة أشخاص.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع حادث على الطريق الفرعي بالقنابرة دائرة المركز ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "أحمد ع أ"، ٣٩ عامًا، سائق، ويقيم بناحية الساحل القبلي دائرة مركز البلينا، احتلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ميكروباص قيادة المدعو "علي أ ر"، ٣٣ عامًا، سائق، ويقيم بناحية أولاد نصير، ما أدى إلى إصابتهما وإصابة كلًا من:"عطيات ه ع"، ٦٢ عامًا، ربة منزل، و"ريما ي أ"، ٢١ عامًا، ربة منزل، ويقيمان بناحية نجع النجار، و"أبو بكري أ م"، ٥٤ عامًا، مدرس، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، مصابين باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.





كما أصيب شخصين ورضيعة إثر إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 60 بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز ووجود مصابين.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمد. أ.ع"، 26 عامًا، سائق، ويقيم المحروسة بمركز قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار إطار السيارة الخلفي الأيمن، ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق، وإصابته وكلًا من:"أمل. م. م"، 21 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "نور .م. ع"، البالغة من العمر 4 شهور، ويقيمان دائرة قسم البساتين بالقاهرة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



