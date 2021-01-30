ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أفريقية البرلمان تعلن دعمها للمرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي

السبت 30/يناير/2021 - 12:06 م
الدكتورة أماني أبوزيد
الدكتورة أماني أبوزيد
Advertisements
فريدة محمد
أعلن الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن دعم اللجنة للمرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.

وأشاد " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية لدعم المرشحة المصرية للفوز بهذا المنصب المهم داخل الاتحاد الافريقى خاصة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات مبهرة أشاد بها العالم كله فى مجال تنفيذ واقامة المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة وهناك العديد من الدول الافريقية التى لديها رغبة كبيرة فى نقل التجربة المصرية داخل دولها

كانت السفارة المصرية فى أديس أبابا نظمت ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية اليوم لتقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي د. أماني أبوزيد وشارك في الندوة أكثر من 40 بعثة أفريقية معتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الإفريقية، ومنها بنك التنمية الأفريقي والنيباد ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.

وقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ، إن الندوة أتاحت الفرصة أمام قيام د. أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، لتعريف الدول الإفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي.

وركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، وكذا التحول إلي الرقمنة في القطاعات المختلفة، فضلًا عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الإفريقية، إلي جانب إطلاق سوق الكهرباء الأفريقي الموحد بما يُحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، فضلًا عن سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد الذي سييسر من حركة الأفراد والسلع حول القارة بما يسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وحازت الرؤية التي استعرضتها المُرشحة المصرية على تقدير السفراء الأفارقة الُمشاركين في الندوة، والذين جددوا الاعراب عن دعمهم للمُرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التي تحوزها والرؤية الفنية والإستراتيجية المُتكاملة التي استعرضتها خلال الندوة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر إجراء انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة العادية رقم 34 للقمة الأفريقية والتي ستعقد اجتماعاتها يومي 6 و7 فبراير 2021.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بنك التنمية الإفريقي يرفع نسبة الأفضلية للشركات بالقارة

الدولي لجمعيات التعليم الهندسي وعمداء الهندسة العالمي يختاران أماني أبو زيد قائدة أفريقية

الممر الملاحي والربط الكهربائي.. شاكر: لجنة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي تبحث تنفيذ 73 مشروعا

وزير الكهرباء: نحن على استعداد تام لتبادل الخبرات مع أشقائنا الأفارقة

ترشيحاتنا

الأهلي فى المونديال .. قرارات جديدة من الفيفا بشأن الإصابات والاستبدال

بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. نشأت يتيمة وتوفي أبناؤها الثلاثة

أحكام ضد زوجها.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

زيادة أسعار السجائر وإعفاء 11 سلعة.. التعديلات الأخيرة لضريبة القيمة المضافة

اكتشافات أثرية جديدة بالإسكندرية تعتبر الأضخم منذ سنوات.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة