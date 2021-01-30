افتتاح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام





ويضطلع المركز بالمهام التالية:

- إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم كافة أوجه الدعم للراغبين فى المشاركة من الجنسين .

- تنظيم الفعاليات المختلفة (دورات تدريبية – ندوات – مؤتمرات – ورش عمل ..) تنسيقًا مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات (الدولية – الإقليمية) بما يعزز دور المكون الشرطى بعمليات حفظ السلام .





- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بكافة أوجه عمل البعثات الأممية فى إطار إستعراض التحديات التى تواجه المشاركين بها وبحث سبل التغلب عليها.





- التعاون التدريبى وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة (دوليا – إقليميًا – محليًا ) لتطوير أداء العناصر الأممية بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام.. فضلًا عن نقل الخبرات فى مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.





وتم تصميم المركز ليكون صرحًا تدريبيًا متميزًا يذخر بكافة مساعدات التدريب وكافة المنشآت التى تمكنه من أداء رسالته التدريبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية ومن بينها مبانى وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير والتصميمات التى توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التى يتعرض لها المشاركين بعمليات حفظ السلام .





تجدر الإشارة إلى إضطلاع وزارة الداخلية المصرية بالمشاركة فى كافة مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتطوير منظومة عمل البعثات الأممية أو مراجعة الأطر الإستراتيجية للبعثات الأممية وتضطلع بتقديم إسهاماتها فى ضوء خبرات كوادرها كما تشارك فى كافة الفعاليات التى يتم تنظيمها برعاية المنظمة الدولية (مؤتمرات – إجتماعات – ورش عمل – ندوات – دورات تدريبية) ، والتى يتم من خلالها إستعراض التحديات التى تواجهها بعثات حفظ السلام وسبل التغلب عليها بما يعزز دور المكون الشرطى بها ويمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على النحو الأفضل .



