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حوادث

ضبط شخص أنشأ صفحة للنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض ومعاشات

السبت 30/يناير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى عبر إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بدعوى تقديم قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" وتوفير وظائف لهم عن طريق جمعية خيرية وهمية، والتحصل منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية نظير"رسوم فتح ملف".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن استهدافه وضبطه المذكور وبحوزته (هاتف محمول- يحوى عدد من المحادثات مع العديد من الأشخاص تؤكد نشاطه المؤثم – مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى عبر أحد التطبيقات من خلال رقم هاتف يتواصل مع ضحاياه من خلاله) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية وإنفاقه جميع المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.
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