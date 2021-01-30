السجن المشدد 15 سنة لعامل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه والسجن سنة لحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.





بداية الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام من ضبط "أ ال إ م" 30 سنة مقيم دائرة محافظة الإسماعيلية، لحيازته 20 لفافة من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش.





وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.