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حوادث

أب وابنه وبنته.. أسرة تشرع فى قتل مهندس بالجيزة

السبت 30/يناير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى ضبط الأب المتهم بمحاولة الشروع فى قتل مهندس بمدينة كرداسة.

تلقت الأجهزة بالجيزة إشارة من المستشفي تفيد بقدوم شخص فى العقد الرابع من عمره مصابا بجروح قطعية وكدمات بمختلف أنحاء الجسد، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

حيث شرحت التحريات أن مشكلات نشبت بين المجنى عليه وجيرانه قام على أثرها الطرف الثاني أب ونجله وابنته بمطاردته وإحداث الإصابات المتواجدة به.

وعقب تقنين الاجراءات، تم القبض على المتهم الرئيسي وجاري ضبط باقى المتهمين فى الواقعة.

وتبين من التحريات واقوال المهندس وإعترافات الأب، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين المتهمين خلافات بسبب معاكسة أهل بيته، فقام على أثرها المجنى عليه بتوجيه شكاوى لبعض الجهات قامت بغلق محل المتهم كونه دون ترخيص.

وفكر المتهم وعائلته فى الانتقام من المجنى عليه فطاردوه بالأسلحة وقاموا بإحداث إصابته ومحاولة قتله الا أن العناية الآلهية أنقذته.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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