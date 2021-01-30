اندلاع حريق ضخم شمال غرب العاصمة الروسية

نشب حريق ضخم، اليوم السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.





وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى مكان الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.





وأضافت الوزارة أن 3 مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة، لافتة إلى أن مساحة النيران لم يتم تحديدها بعد.



