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أخبار العالم

تطور خطير.. مسلحون إثيوبيون يختطفون 3 تجار من الحدود السودانية

السبت 30/يناير/2021 - 02:03 م
الحدود السودانية
الحدود السودانية الإثيوبية
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قسم الخارجي
أفادت فضائية "العربية" السعودية، اليوم السبت، باختطاف 3 تجار من داخل الحدود السودانية، على يد مسلحين إثيوبيين.


وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أكد أمس، الجمعة، أن بلاده تدعم الحل السلمي بشأن الخلاف الحدودي المتصاعد مع إثيوبيا، لكنه شدد على أن الجيش السوداني "لن ينسحب شبرا واحدا من أراضيه".


وقال الوزير السوداني، في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إن "القوات المسلحة السودانية أعادت الانتشار داخل أراضيها.. ولن تنسحب شبرا واحدا بل ستنفتح على الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإثيوبية".


وأضاف صالح أن ادعاءات إثيوبيا بشأن توغل القوات السودانية داخل أراضيها "غير صحيحة"، موضحا أن تلك الأراضي سودانية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1902.


وأشار إلى أن السودان يتطلع إلى وضع علامات الحدود مع جارته إثيوبيا، مؤكدا أن الطلب الإثيوبي بسحب القوات السودانية "غير مقبول" لأن الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا ولا خلاف حولها.


وتابع الوزير السوداني أن هناك محاضر اجتماعات تعزز من موقف السودان، مشددا على أن بلاده دائمًا مع الحل السلمي.


كانت إثيوبيا اشترطت على السودان سحب قواته إلى حدود ما قبل ديسمبر 2020 والانسحاب من أراضي في منطقة "الفشقة" قبل الجلوس على طاولة التفاوض.
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