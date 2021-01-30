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محافظات

استمرار حملات الرش والتعقيم ومراقبة سلامة السلع الغذائية في مطروح

السبت 30/يناير/2021 - 02:21 م
حملات الرش والتعقيم
حملات الرش والتعقيم
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أيمن محمود
شنت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح وبمشاركة كل من الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق، ومديرية التموين والقوى العاملة، والحماية المدنية، وإدارة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح، وإدارة البيئة حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال التجارية لمتابعة المعروض والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.


وأسفرت الحملات عن إعدام ٢١ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير ١٨ محضرا متنوعا ما بين مخالفة حماية مدنية وعدم الإعلان عن الأسعار وإشغال طريق ونظافة وتحرير ٨ إنذارات لمخالفات صحة مهنية وتأمينات اجتماعية وعدم النظافة وعدم وجود شهادات صحية مع متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين رواد الكافيهات والمطاعم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك استمرارا لمتابعة توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة المرور الدوري وأحكام الرقابة على الفنادق والمطاعم ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

من ناحية أخرى استمر تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ومراكز الشباب ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم بمدينة مرسي مطروح تطهير وتعقيم العديد من المنشآت العامة والشوارع للوقاية من الأمراض فيروس كورونا في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بينما تابع مركز ومدينة براني برئاسة العميد ياسر عامر أعمال النظافة والإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا برش وتطهير عدد من المواقع والمنشآت الحكومية والعامة بالمدينة.
استمرار حملات الرش والتعقيم ومراقبة سلامة السلع الغذائية في مطروح
استمرار حملات الرش والتعقيم ومراقبة سلامة السلع الغذائية في مطروح
استمرار حملات الرش والتعقيم ومراقبة سلامة السلع الغذائية في مطروح
استمرار حملات الرش والتعقيم ومراقبة سلامة السلع الغذائية في مطروح
استمرار حملات الرش والتعقيم ومراقبة سلامة السلع الغذائية في مطروح
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