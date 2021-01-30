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رياضة

سوبر ريان.. سيراميكا كليوباترا يتغنى بانطلاقة أحمد ياسر

السبت 30/يناير/2021 - 02:25 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
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عبدالله هشام
أشاد نادي سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بانطلاقة لاعبه الجديد أحمد ياسر ريان القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع أحمد ياسر ريان قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في 11 يناير.

وشارك ريان لأول مرة أمام فريق المقاولون العرب، وتمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 76، وفي المشاركة الثانية سجل هدف فوز فريقه في مرمى شباك طلائع الجيش برأسية رائعة من الوضع طائرا. 

وفي 29 يناير شارك ريان للمرة الثالثة وسجل هدف فوز فريقه أمام الجونة من ضربة جزاء بعد نجاحه في الحصول عليها ليقود سيراميكا كليوباترا لفوز جديد بمسابقة الدوري الممتاز. 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الخامس.

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