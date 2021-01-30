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أخبار العالم

بحوزتهم معدات بـ 3.4 مليون ريال.. القبض على مقيمين بالسعودية بتهمة السرقة

السبت 30/يناير/2021 - 02:23 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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محمود نوفل
نجحت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في  القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، لتورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم.

وبين المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان اعلامي له ، أن المتهمين ارتكبوا عدد من الجرائم  تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وكشف أن قيمة المسروقات المضبوطة مع المتهمين قدّرت بمبلغ 3.4 مليون ريال. 

وافاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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