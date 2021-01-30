بحوزتهم معدات بـ 3.4 مليون ريال.. القبض على مقيمين بالسعودية بتهمة السرقة

نجحت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، لتورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم.





وبين المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان اعلامي له ، أن المتهمين ارتكبوا عدد من الجرائم تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.





وكشف أن قيمة المسروقات المضبوطة مع المتهمين قدّرت بمبلغ 3.4 مليون ريال.



