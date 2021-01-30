علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

علاج سلس البول للنساء

تدريب المثانة لتأخير التبول بعد الشعور بالرغبة في الذهاب، قد تبدأ بمحاولة الانتظار لمدة 10 دقائق في كل مرة تشعر فيها بالحاجة إلى التبول، الهدف هو إطالة الوقت بين مرات الذهاب إلى المرحاض حتى تتبول كل 2.5 إلى 3.5 ساعة.









سلس البول الزائد، التبول المزدوج يعني التبول ثم الانتظار بضع دقائق والمحاولة مرة أخرى. إفراغ مزدوج، لمساعدتك على تعلم تفريغ مثانتك بشكل كامل لتجنبالزائد، التبول المزدوج يعني التبول ثم الانتظار بضع دقائق والمحاولة مرة أخرى.









رحلات المرحاض المجدولة، للتبول كل ساعتين إلى أربع ساعات بدلًا من انتظار الحاجة للذهاب.









إدارة السوائل والنظام الغذائي لاستعادة السيطرة على مثانتك، قد تحتاج إلى تقليل أو تجنب الكحول أو الكافيين أو الأطعمة الحمضية، يمكن أن يؤدي تقليل استهلاك السوائل أو فقدان الوزن أو زيادة النشاط البدني أيضًا إلى تخفيف المشكلة.









تمارين عضلات قاع الحوض

سلس البول. قد يوصي طبيبك بإجراء هذه التمارين بشكل متكرر لتقوية العضلات التي تساعد في التحكم في التبول، تُعرف هذه التمارين أيضًا باسم تمارين كيجل، وهي فعالة بشكل خاص لسلس الإجهاد، ولكنها قد تساعد أيضًا في حث









تمرن على شد التقلصات لمدة 10 ثوانٍ في كل مرة

لمساعدتك في تحديد العضلات الصحيحة وتقليصها، قد يقترح عليك طبيبك العمل مع معالج فيزيائي أو تجربة تقنيات الارتجاع البيولوجي.









التحفيز الكهربائي

يمكن أن يكون التحفيز الكهربائي اللطيف فعالًا في علاج سلس البول الإجهادي وسلس البول الإلحاحي ، ولكن قد تحتاج إلى علاجات متعددة على مدار عدة أشهر.









علاج السلس البولي عند كبار السن

تشمل أسباب سلس البول الليلي عند كبار السن مرض السكري، والتهاب المسالك البولية (UTI)، والآثار الجانبية للأدوية، والاضطرابات العصبية ، والتشوهات التشريحية، وفرط نشاط المثانة، وتضخم البروستاتا أو سرطان البروستاتا، وسرطان المثانة، وانقطاع النفس الانسدادي النومي، في حالات نادرة جدًا، قد يتسبب القلق الحاد أو الاضطراب العاطفي في تبول البالغين في الفراش.



السلس البولي فوضوية ويمكن أن تكون محرجة، ولكن هناك علاجات وأساليب متاحة يمكن لكبار السن ومقدمي الرعاية لهم استخدامها لتقليل احتمالية التبول في الفراش لدى كبار السن. نوباتفوضوية ويمكن أن تكون محرجة، ولكن هناك علاجات وأساليب متاحة يمكن لكبار السن ومقدمي الرعاية لهم استخدامها لتقليل احتمالية التبول في الفراش لدى كبار السن.







مراقبة تناول السوائل يؤدي الحد من تناول السوائل في وقت متأخر من بعد الظهر والمساء قبل النوم إلى انخفاض إنتاج البول في الليل، قد تكون هذه خطوة أولى بسيطة لتقليل الليالي المبللة، يمكن أن يكون تجنب الكافيين والكحول، اللذين قد يؤديان إلى تهيج المثانة، مفيدًا أيضًا، ومع ذلك، لا يزال الترطيب مهمًا، لأن شرب السوائل الكافية أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بدلًا من تغيير الكمية اليومية من تناول السوائل ، كن مدركًا أكثر لما يشربه كبار السن ومتى، ويعد الماء هو الخيار الأفضل دائمًا للترطيب المناسب.







يفرغ ليلا المجدولة على الرغم من أن هذا الخيار لا يعالج المشكلة الأساسية ، فقد يكون مفيدًا في منع البياضات المتسخة، تتضمن هذه التقنية ضبط المنبه أثناء الليل في وقت عشوائي للاستيقاظ والتبول، من المهم ضبط المنبه على أوقات عشوائية حتى لا تعتاد المثانة على إفراغها في الوقت المحدد أثناء الليل.



العلاج الدوائي سلس البول الليلي، يمكن استخدامها بمفردها أو جنبًا إلى جنب مع بعض العلاجات السلوكية المذكورة أعلاه. تتوفر أدوية مختلفة لعلاجالليلي، يمكن استخدامها بمفردها أو جنبًا إلى جنب مع بعض العلاجات السلوكية المذكورة أعلاه.



أظهرت العديد من الدراسات أنه في حين أن العلاج الدوائي وحده قد يكون فعالًا في تقليل عدد الليالي الرطبة التي يمر بها الشخص ، فإن الدواء غالبًا ما يكون فعالًا فقط طالما يتم تناوله، ترتفع معدلات الانتكاس بمجرد توقف العلاج لأن الدواء يعالج الأعراض فقط، لا يستهدف الشرط الأساسي أو العوامل المسببة للتبول في الفراش.









علاج سلس البول بالبقدونس

البقدونس يستخدم لعلاج الكلى والمثانة الحجارة، المسالك البولية العدوى (عدوى المسالك البولية)، الجهاز الهضمي اضطرابات، والإمساك، واليرقان، وانتفاخ البطن، وعسر الهضم، والمغص، ومرض السكري، والسعال، والربو، وهشاشة العظام، وفقر الدم، وارتفاع ضغط الدم.







ويجب عند تناول البقدونس، أن تحرص على شرب الكثير من الماء والسوائل.













المصدر webmd











