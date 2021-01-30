رفع الإشغالات والمخالفات الكائنة بـ كورنيش النيل بالمنيا

أكد العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا ، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بالازالة الفورية للاشغالات و التى تعيق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضارى الكورنيش النيل تم رفع الاشغالات الموجودة على الكورنيش.





وأضاف أن تلك الإشغالات تعيق الرؤية البصرية للمواطنين للاستمتاع بالمنظر الجميل لنهر النيل والذى يمثل شريان الحياة لمصرنا العزيزة، مؤكدا على المتابعة المستمرة لرفع أى أشغال يعيق حركة المواطنين.





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وفي سياق متصل نظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة ملوى عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





و أثنى اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى على المشاركة المجتمعية بحملة النظافة المكبرة التى تمت بمجلس قروى دير البرشا مشيدا بضرورة تفعيل دور المساهمة المجتمعية فى قطاع النظافة.





حيثُ تم تمهيد شوارع القرية بالجليدر ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع حيثُ تم رفع ما يقرب من 70 طن من المخلفات بمساعدة معدات أهالى القرية ونقلها إلى الظهير الصحراوي وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة بالبرشا.





وشدد السايس، على ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفًا واحدًا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد





وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات بباقي القرى بالوحدة المحلية، وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة





ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي المعصرة برئاسة مؤمن صلاح حملة نظافة نظافة وصيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بالطرق الفرعية والرئيسية بنطاق الوحدة المحلية وذلك تسهيلا على المارة والسيارات.





وواصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة محمود ناجي رئيس القرية حملة نظافة وصيانة اعمدة الأنارة وشملت إزالة ورفع كل المخلفات الصلبة في نطاق الوحدة المحلية، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي.



