حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة





كما أمرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي، لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوي مواد مخدرة من عدمه.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بتوزيع عاطل الاستروكس والأقراص المخدرة على المتعاطين بمنطقة المنشية الجديدة في شبرا الخيمة التابعة لقسم أول.





وكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهم وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الذي تمكن من القبض على ح. ج. ب 35 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 800 جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطة وبحوزته 800 جرام استروكس و40 قرصا مخدرا بمنطقة المنشية.