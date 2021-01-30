القنصل العام لروسيا بالإسكندرية يدعو السياح الروس لزيارة مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، اليوم السبت بمكتبه ، القنصل العام لروسيا بالإسكندرية "كارين فاسيليان " .





ورحب محافظ مطروح بضيف المحافظة الذى يزورها لأول مرة ، والذى أكد استمتاعه بجمال شواطئها كلؤلؤة على ساحل البحر الابيض المتوسط مع إنخفاض الازدحام السكانى بها ، والعمل على دعوة السياح الروس لزيارة مطروح ،وجذب السياحة إليها خاصة مع اقبال السائحين الروس على مصر.





وأكد محافظ مطروح على ما تتمتع به محافظة مطروح من إمكانيات سياحية متنوعة بشواطئها صيفا وسيوة شتاءً مع ما تزخر به من أنواع السياحة المختلفة خاصة الشاطئية و العلاجية والترفيهية والتاريخية وغيرها . مع ترحيب مصر بالتعاون مع الجانب الروسى بما يحقق النجاح لطموحات وتطلعات البلدين .





بينما أكد القنصل الروسى إمتداد وعمق العلاقات المصرية الروسية منذ زمن بعيد والحرص على استمرارها مع التعاون الوثيق فى العديد من المجالات ، مشيدًا بالحضارة المصرية وعراقتها مع إمتدادها التاريخى البعيد خاصة مع وجود علم المصريات الذى يؤكد أهمية الحضارة المصرية المتعمقة فى التاريخ بما انعكس على قوة مصر وأهميتها بالمنطقة.



