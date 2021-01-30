محافظ مطروح.. منع الدراجات البخارية من السير على الكورنيش وشارع إسكندرية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منع سير الدراجات البخارية والتروسيكلات على الكورنيش وشارع اسكندرية منعا للتزاحم و حفاظا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية وظهور المحافظة بالمظهر الحضارى المشرف .









واضاف أن الدراجات البخارية والتروسيكلات تمثلا ايضا خطرا على المواطنين لقيادتها بسرعة كبيرة مما تتسبب في وقوع العديد من الحوادث.





وأشار محافظ مطروح على إزالة كافة الإشغالات بالشوارع و على الأرصفة حفاظًا على حقوق المشاه وتيسير الحركة المرورية ،وعدم السماح لأصحاب المحلات بتجاوز المساحه المخصصة لهم، مع التوجيه لشرطة المرافق ومجلس المدينه والمرور بالمتابعة المستمرة ومنع أي إشغالات أو استيلاء على الأرصفة وفرض الغرامات والمحاضر اللازمة.





ووجه محافظ مطروح لشرطة المرافق بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح بالقيام بحملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات على الأرصفة وإشغالات الباعة الجائلين.





من ناحية أخرى قامت عناصر القوات المسلحة بقاعدة مطروح الجوية بالمشاركة فى جهود التطهير والتعقيم بعدد من المواقع بمدينة مرسى مطروح ، حيث تم رش وتطهير مديرية التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخرى ،بالاضافة إلى فتح منافذ لتوزيع الكمامات على المواطنين بشارع اسكندرية و أمام إحدى المولات التجارية بكورنيش المحافظة ، يأتي ذلك إستمرارًا لتعاون المنطقة الغربية العسكرية مع الاجهزة التنفيذية فى جهود الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .





ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لقواتنا المسلحة وقاعدة مطروح الجوية على تعاونها وجهودها المبذولة فى خدمة المجتمع المحلى خاصة جهود التطهيرو التعقيم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.



