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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية بنسبة ١٠٠%..صور

السبت 30/يناير/2021 - 04:50 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، تلقي الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"، بمستشفي فاقوس النموذجي، وذلك أثناء زيارة مستشفي فاقوس، بعد الإنتهاء من تطعيم كافة الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفي، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة، مقدمين الشكر للقيادة السياسية.

 

 

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم تطعيم ٤٠٨ فرد من الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفي فاقوس، بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بنسبة ١٠٠%، من الفرق الطبية التي تم تسجيلها علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبني العزل بالمستشفي مساء يوم الثلاثاء الماضي.


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وأشار "مسعود" الي أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصين، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ علي جميع المواطنين بدءًا من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة المصرية قبل التطعيم، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.

وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية بنسبة ١٠٠%..صور
وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية بنسبة ١٠٠%..صور
وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية بنسبة ١٠٠%..صور
وكيل صحة الشرقية يتلقي لقاح كورونا بعد تطعيم الفرق الطبية بنسبة ١٠٠%..صور
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