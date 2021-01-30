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محافظات

ضبط 312 زجاجة زيت و720 كيلو سكر تمويني مدعم قبل بيعها بالشرقية

السبت 30/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

 

من جانبها، أكدت وكيلة الوزارة إن إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة قامت بحملة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وأسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين كالآتي:


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 تحرير محضر رقم (311) ضد ا ع ا لحيازته 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

تحرير محضر رقم ( 312 ) جنح اد ط ضد ا م ا ع  والمقيم بالبوها البلد كفر صقر وذلك لحيازته كمية من الزيت التمويني المدعم من الدولة  26 كرتونة زيت بكل كرتونة 12 زجاجة، كما تم التحفظ على 36 ربطة سكر الدم زنة  20 كيلوجراما وتم التحفظ على 10 كيس ملح طعام محملين على  السياره رقم  5684 كفر صقر لتهريبهم وبيعهم في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وتحرير محضر رقم ( 313 ) ضد ا م ع  والمقيم بناطورة كفر صقر لحيازته 85 شكارة لوريا مدعم من قبل الدولة ومحظور تداولها بالأسواق.

 

وعلى جانب آخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد عوض حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لأب ونجله لقيامهما بسرقة توك توك من قائده بدائرة مشتول السوق، كما تم معاقبة الأب بالحبس عامين عن التهمة الثانية وهي إلقاء مادة مشتعلة على وجه المجنى عليه.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية،يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة  مشتول السوق، من " سيف م ر" 15 سنة طالب مقيم دائرة المركز، يفيد بأنه أثناء قيادته دراجة نارية  توك توك، استوقفه شخصين لتوصيلهما إلى مكان ما وفي الطريق قام الأب بقذف مادة ملتهبة على وجهه وتهديد بسلاح أبيض وسرقة التوك توك.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط مباحث مشتول السوق إلى قيام "ع م" عامل ونجله "محمود" مقيمان المنير، بارتكاب الواقعة بهدف السرقة.

 

تم ضبط المتهمين وإحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق ومحبوسين على ذمة القضية رقم  5296 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة مشتول السوق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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