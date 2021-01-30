لمواجهة كورونا.. فض سرادقات الأفراح ومصادرة 20 شيشة وتغريم 14 مواطنا بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة ومسؤولي قسم الإشغالات من فض سرادق فرح بأحد شوارع المدينة ، فضلًا عن غلق وتشميع قاعة أفراح لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية داخل القاعة حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.





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وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق ومدير إدارة الأزمات ومسؤولي رخص المحلات برئاسه الحى بالمرور الميدانى بنطاق حى ثان الزقازيق مساءً لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأسفر المرور عن إيقاف نشاط كافتريا تُدار بدون ترخيص داخل أحد النقابات المهنية بمنطقة المساكن التعاونية ، فضلًا عن إستخدام أعلى عقار النقابة لإقامة أفراح وذلك بالمخالفة للقانون ، فتم غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتغريم 14مواطنا بقاعة تصوير خارجية بطريق ميت غمر / الزقازيق لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة.

كما قامت رئاسة المركز بتشميع مقهى ومصادره 20 شيشة بقريه الحصه التابعة لمركز ومدينة الزقازيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة والرقابة علي المنشآت الدوائية وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، حملات تفتيشية مكثفة علي المنشأت الدوائية بالمحافظة، والتي بلغت ١٣٤٢١ منشأة خلال عام ٢٠٢٠.

و

أشار"مسعود" إلى أن جهود هذه الحملات أسفرت عن ضبط ١٧٣٩٢٢١ (قرص/عبوة/وحدة) أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها ٨١٩٢ قرص ترامادول، بالإضافة إلي ٣٠٠ طن مدخلات إنتاج ماسكات، ٢٠ طن أقمشة تصنيع ماسكات، ١٣٠ كجم بودرة لتصنيع الأدوية المخدرة والترامادول، ٥٠٠ ألف ماسك مخالف، تم تحرير ٢٧٨٢ محضر شرطة للمنشآت الدوائية المخالفة، وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، ورفع عدد ٤٩٩ مذكرة بالغلق الإداري، وصدور ٤٦٧ قرار بالغلق الإداري.





بالإضافة إلي إصدار ٢٤١ رخصة للمؤسسات الدوائية، وعدد ١٦٥ قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري، وضبط ٤٧ مؤسسة تعمل بدون ترخيص، وضبط ١٢٤٥ مؤسسة بها مخالفات أخري وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.





وأكد "مسعود"،استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الدوائية، وأماكن بيع المستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الصيدلة بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.