إعدام طن وربع أغذية فاسدة وغلق ١٦ منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

أقرأ ايضا:

ضبط ١.٧ مليون قطعة دوائية مخالفة وغلق ٤٦٧ مؤسسة بالشرقية خلال 2020

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و ٣ بمركز بلبيس، و ٣ بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بالحسينية، و ١٠٠ كجم بأولاد صقر، و ٩٠ كجم بمشتول السوق، و ٣٠ كجم ببلبيس، وسحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة والرقابة علي المنشآت الدوائية وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات تفتيشية مكثفة علي المنشأت الدوائية بالمحافظة، والتي بلغت ١٣٤٢١ منشأة خلال عام ٢٠٢٠.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٧٣٩٢٢١ (قرص/عبوة/وحدة) أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها ٨١٩٢ قرص ترامادول، بالإضافة إلي ٣٠٠ طن مدخلات إنتاج ماسكات، ٢٠ طن أقمشة تصنيع ماسكات، ١٣٠ كجم بودرة لتصنيع الأدوية المخدرة والترامادول، ٥٠٠ ألف ماسك مخالف، تم تحرير ٢٧٨٢ محضر شرطة للمنشآت الدوائية المخالفة، وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، ورفع عدد ٤٩٩ مذكرة بالغلق الإداري، وصدور ٤٦٧ قرار بالغلق الإداري.

هذا بالإضافة إلي إصدار ٢٤١ رخصة للمؤسسات الدوائية، وعدد ١٦٥ قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري، وضبط ٤٧ مؤسسة تعمل بدون ترخيص، وضبط ١٢٤٥ مؤسسة بها مخالفات أخري وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الدوائية، وأماكن بيع المستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الصيدلة بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية