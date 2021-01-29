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محافظات

ضبط ١.٧ مليون قطعة دوائية مخالفة وغلق ٤٦٧ مؤسسة بالشرقية خلال 2020

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:49 م
ضبط ١.٧ مليون مخالفة
ضبط ١.٧ مليون مخالفة دوائية وغلق ٤٦٧ مؤسسة بالشرقية
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة والرقابة علي المنشآت الدوائية وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، حملات تفتيشية مكثفة علي المنشأت الدوائية بالمحافظة، والتي بلغت ١٣٤٢١ منشأة خلال عام ٢٠٢٠.
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وأشار"مسعود" الي انه أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٧٣٩٢٢١ (قرص/عبوة/وحدة) أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها ٨١٩٢ قرص ترامادول، بالإضافة إلي ٣٠٠ طن مدخلات إنتاج ماسكات، ٢٠ طن أقمشة تصنيع ماسكات، ١٣٠ كجم بودرة لتصنيع الأدوية المخدرة والترامادول، ٥٠٠ ألف ماسك مخالف، تم تحرير ٢٧٨٢ محضر شرطة للمنشآت الدوائية المخالفة، وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، ورفع  ٤٩٩ مذكرة بالغلق الإداري، وصدور ٤٦٧ قرار بالغلق الإداري.

هذا بالإضافة إلي إصدار ٢٤١ رخصة للمؤسسات الدوائية، و ١٦٥ قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري، وضبط ٤٧ مؤسسة تعمل بدون ترخيص، وضبط ١٢٤٥ مؤسسة بها مخالفات أخري وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الدوائية، وأماكن بيع المستلزمات الطبية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الصيدلة بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.
ضبط ١.٧ مليون قطعة دوائية مخالفة وغلق ٤٦٧ مؤسسة بالشرقية خلال 2020
ضبط ١.٧ مليون قطعة دوائية مخالفة وغلق ٤٦٧ مؤسسة بالشرقية خلال 2020
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