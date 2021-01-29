خلال 48 ساعة.. 400 فرد من الفرق الطبية بمستشفى فاقوس يتلقون لقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان،تم تطعيم ٤٠٨ أفراد من الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بنسبة ١٠٠% من الفرق الطبية التي تم تسجيلها علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بالتطعيم، وذلك خلال ٤٨ ساعة فقط منذ بدء تطعيم الفرق الطبية بمبني العزل بالمستشفي من مساء يوم الثلاثاء الماضي وحتي مساء الخميس.

وأوضح وكيل الوزارة أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

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وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للحفاظ علي جميع المواطنين بدءًا من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، من الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية والمواطنين بالفئة المخصصة من قبل وزارة الصحة المصرية قبل التطعيم، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.

وعلي جانب أخر فقد قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور علي مستشفيات كفر صقر، والإبراهيمية المركزية، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة، وإتباع بروتوكول العلاج الجديد للمرضي المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

كانت الزيارة الأولي لمستشفي كفر صقر، والذي تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية من هيئة التمريض علي طرق الرعاية الصحية العاجلة، كما حرص علي الإستماع إلي مرضي الغسيل الكلوي، والتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما وجه وكيل الوزارة بوضع تصور لتوسعة قسم الكلي الصناعي، بإنشاء دور أرضي مجاور للمبني الرئيسي بالمستشفي، وزيادة ماكينات الكلي الصناعي لخدمة المرضي به، كما وجه بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالرواكد الموجودة بالمستشفي.

وكانت الزيارة الثانية لمستشفي الإبراهيمية المركزي، والذي تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالدور الرابع بمبني الكلي الصناعي بالمستشفي، في حضور بعض رجال المجتمع المدني، وتم مناقشة خطة التطوير في حضور مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير المستشفي، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لإنشاء قسم جديد للحضانات، وذلك علي مساحة ٣٠٠م٢، ويسع لعدد ٢٥ حضانة، بتكلفة تقديرية تصل إلي مليون جنيه، كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، لمنع إنتشار العدوي، والحفاظ علي الفرق الطبية والمواطنين المترددين علي المستشفي.