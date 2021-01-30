ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

السبت 30/يناير/2021 - 05:18 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي بعد قليل على ملعب الفريدو دي ستيفانو، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:
كورتوا، أودريوزولا، ميليتاو، فاران، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، هازارد، أسينسيو، كريم بنزيما.

وجاء تشكيل ليفانتي كالآتي: 
فيديز، بادوخا، دوارتي، ليون، روجير، موراليس، مالسا، بوسيتجو، كليرك، ميرامون، ميليرو

ويغيب عن ريال مدريد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة بينما جاء فريق ليفانتي ي المركز الثاني عشر برصيد23 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الدوري الإسباني

ريال مدريد في ضيافة إيبار بـ الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إيبار في الدوري الإسباني.. اليوم

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيلتشي في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتقدم على إيلتشي 1-0 في الشوط الأول

ريال مدريد يستهدف صدارة الليجا أمام سيلتا فيجو.. الليلة

ترشيحاتنا

الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة بمشروع قانون المرور الجديد

التحقيق يبدأ غدا.. عقوبات النائب محمد عبد العليم داود تصل لإسقاط العضوية

الشتاء يكشر عن أنيابه.. طوارئ في الأجهزة لمواجهة توقعات الأمطار والرياح

العربية: مصر تتمسك بعقد اتفاق ملزم للجميع بشأن سد النهضة

من ضمنهم البرج.. بالأسماء 4 مرشحين من الدوري المصري لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار بـ عفرين السورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة