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ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

السبت 30/يناير/2021 - 05:25 م
ماذا يحدث لغير المدخنين
ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر
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اسماء محمد
يتعرض كثيرون لما يعرف بـ التدخين السلبي وهو عبارة عن استنشاق دخان السجائر بسبب التواجد في مكان به شخص آخر يدخن السجائر أو كان متواجدًا فيه منذ وقت قريب ومازالت الرائحة موجودة فيه.

ووفقا لما جاء فى موقع " NHS " فإن التدخين السلبي يعرض الانسان لمخاطر كثيرة جدا حيث يزيد استنشاق الدخان السلبي من خطر تعرضك لنفس الظروف الصحية مثل المدخنين.

على سبيل المثال ، إذا لم تدخن مطلقًا ولكن لديك زوجًا يدخن ، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزيد بحوالي الربع.

الرضع والأطفال معرضون بشكل خاص لتأثيرات التدخين السلبي.

يتعرض الطفل الذي يتعرض للتدخين السلبي لخطر متزايد للإصابة بالتهابات الصدر والتهاب السحايا والسعال المستمر  ، وإذا كان مصابًا بالربو ، فستزداد أعراضه سوءًا.

كما أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر  موت المهد  وعدوى الأذن التي تسمى  الأذن اللاصقة .

أما بالنسبة للنساء الحامل فيتعرض لمخاطر صحية كثيرة أثناء الحمل إذا كنت تدخنين أثناء الحمل ، فأنت تعرّضين صحة طفلك الذي لم يولد بعد ، وكذلك صحتك.

يزيد التدخين أثناء الحمل من خطر حدوث مضاعفات مثل:
إجهاض 
الولادة المبكرة 
طفل منخفض الوزن عند الولادة
ولادة جنين ميت 

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