مش بس دخان الشيشة.. اكتشف أنواع التدخين السلبي

يعتقد الناس أن التدخين السلبي هو انتقال دخان السجائر عن طريق الجلوس بالقرب من احد الاشخاص المدخنين للسجائر او الشيشة واستنشاق الدخان المتطاير عليهم .. هذا صحيح لكن ليس هذا فقط .





ذكر موقع " verywellhealth" أن هناك 3 انواع من التدخين السلبي وليس نوعا واحدا وجميعها تضر الصحة.

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النوع الاول: دخان التيار (MSM) : يشير مصطلح دخان التيار إلى دخان الزفير الذي خرج من جسم المدخن.

النوع الثاني: دخان جانبي (SSM) : الدخان الخارج من نهاية السيجارة او الشيشة ويمثل حوالي 85 بالمائة من التعرض للتدخين السلبي وخطره لأنه يحتوي على كميات أكبر من المواد المسببة للسرطان والسموم ، ولكن لأنه يستمر لفترة أطول من الزمن - غالبًا ما يستمر حتى بعد إطفاء السيجارة.

النوع الثالث: يمكن استنشاق الدخان السلبي والغازات والجزيئات المتبقية بعد إطفاء السجائر أو أي شكل آخر من أشكال التبغ ، عن طريق التدخين السلبي . من خلال عملية تسمى "خارج الغازات" ، يتم إطلاق المواد التي تم ترسيبها على الأسطح نتيجة للتدخين إلى الهواء في شكل غازات ويشكل خطورة على الاطفال بشكل خاص.



