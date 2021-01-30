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حوادث

يا فرحة ما تمت.. وفاة عروس في يوم زفافها ببني سويف

السبت 30/يناير/2021 - 06:39 م
وفاة عروس
وفاة عروس
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محمد عبدالحليم
توفيت عروس بقرية "نجع العرب" التابعة لمركز ناصر ببني سويف، اليوم السبت، قبل ساعات من زفافها، متأثرة بإصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب "سكتة قلبية".

وقال أيمن علي، معلم، من أهالي القرية، إن الحزن ساد قرية "نجع العرب" بالكامل، على وفاة ابنة القرية "الاء أبوسيف" 28 سنة، ليسانس آداب، والتي كنت تستعد لزفافها اليوم، لافتًا إلى أن الوفاة حدثت نتيجة توقف مفاجئ لعضلة القلب "سكتة قلبية" حسبما أكد مفتش الصحة الذي تم إستدعائه لمنزل أسرتها.

وأضاف، المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، شاركوا في اداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة، وتم تشييع جثمانها في موكب جنائزي مهيب، لمقابر الأسرة، عقب إستصدار تصريح الدفن بمعرفة مفتش الصحة، وسط حالة من الحزن عمت القرية بأكملها، واتشحت نساء القرية الملابس السوداء.

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وفي سياق منفصل لقي شاب مصرعه، أمس الجمعة، صدمه قطار قادم من القاهرة إلى أسوان، أثناء عبوره مزلقان قرية "الزاوية" التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

تلقى كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شاب صدمه قطار قادم من القاهرة إلى اسوان، مزلقان قرية "الزاوية" التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.
يا فرحة ما تمت.. وفاة عروس في يوم زفافها ببني سويف
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