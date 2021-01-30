أيهما أكثر حماية.. سينوفارم أم أسترازينيكا؟ طبيب يجيب.. فيديو

قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إنه لا يوجد فارق بين اللقاح الصيني سينوفارم ولقاح استرازينيكا من حيث الفعالية.





وأضاف اسلام عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل اللقاحات التي تم تسجيلها إلى الآن نسبة الحماية بها 100% من الأعراض الجانبية الحادة".





وتابع اسلام عنان:" تختلف اللقاحات في نسبة الفعالية من حيث الأعراض الجانبية البسيطة التي تصطحب أي لقاح ".





وأكمل اسلام عنان:" حتى الآن الأعراض الجانبية لكل من اللقاح الصيني ولقاح أسترازينيكا بسيطة مثل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مماثلة لأعراض نزلات البرد العادية ".





ولفت اسلام عنان:" التكنولوجيا الخاصة بـ اللقاح الصيني تختلف عن لقاح استرازينكا" ، مضيفا:" لا فارق كبير بين اللقاح الصيني أو لقاح أسترازينيكا".





وتابع اسلام عنان:" الموجة الثانية مرت على مصر بأمان وبدأت أعداد الإصابات في الانخفاض".



