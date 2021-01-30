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رياضة

رسميًا.. مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي الـ43 والمنتدى الدولي للشباب الـ15

السبت 30/يناير/2021 - 06:58 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أعلنت اللجنة الكشفية العالمية بالتنسيق والتعاون مع الجانب المصري ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، بشكل رسمي استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفي العالمي الخامس عشر.

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أن جميع اجهزة الدولة تعمل في تكاتف وتضافر لاخراج  المؤتمر في أبهى صورة ، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية  والشبابية التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزًا عالميًا للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من امكانات وقدرات تنظيمية مميزة .

وأضاف وزير الشباب والرياضة  أن الدولة تولي أهمية قصوي لتفعيل الحركة الكشفية في المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين اليها.

ويأتي القرار تضامنًا مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري الذي كان يستعد لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي الثاني والأربعين ومنتدى الكشفي العالمي الرابع عشر (2021) ، وبعد سحب فرنسا والمكسيك الملفات الخاصة بهم لاستضافة الحدث .

المؤتمر الكشفي العالمي، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، هو الهيكل التنظيمي للمنظمة الكشفية العالمية وهو المنصة التي يلتقي فيها جميع أعضاء المنظمة لمناقشة سياسات ومعايير الكشافة العالمية، حيث تمتلك كل دولة عضو حقوق تصويت متساوية، وينتخب اللجنة الكشفية العالمية، وهي الهيئة التنفيذية للمنظمة. 

ويعد منتدى الشباب الكشفي العالمي وسيطًا يشارك فيه الشباب في صنع القرار ويضع توصيات محددة للمؤتمر الكشفي العالمي، ويعتبر أحد أهم الأحداث الكشفية.

يذكر أنه تم انتخاب الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات لاستضافة حدثين عالميين في الكشفية في عام 2020 ؛ المؤتمر الكشفي العالمي الثاني والأربعون ومنتدى الشباب الكشفي العالمي الرابع عشر، وكذلك حدثين كشفيين إقليميين في عام 2019 ؛ المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرون والمنتدى العربي الرابع للشباب الكشفي.
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