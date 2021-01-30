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أخبار العالم

انفجارات عنيفة تضرب مناطق نفوذ إيراني شرقي سوريا

السبت 30/يناير/2021 - 07:16 م
انفجار في سوريا
انفجار في سوريا
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قسم الخارجي
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ المليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور شرقي سوريا، وتحديدًا منطقة العباس التابعة للبوكمال، وتتواجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابه. 

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول صواريخ أرض – أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لحزب الله العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، عبر شاحنات مدنية وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخا وفقًا لمصادر المرصد السوري.

كان المرصد السوري قد أشار في 11 يناير الجاري، إلى أن ميليشيا “فاطميون” الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة “مخصصة لنقل الخضار والفواكه”.

ووفقًا للمصادر، فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزًا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفًا من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة والتي يرجح أنه قصف لـ”التحالف الدولي”.
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