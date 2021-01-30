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تاج الدين: مصر تسعى لتأمين حصتها من اللقاحات وتغطية العالم بها تمتد لنهاية 2021

السبت 30/يناير/2021 - 07:29 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تعمل على تأمين حصتها من لقاحات كورونا. 

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على الكميات المنتجة التي لن تكفي للعالم بأكمله وتغطية العالم باللقاحات قد تمتد حتى نهاية 2021.

 وتابع عوض تاج الدين: "لا يعلم أحد مدى فعالية اللقاحات على السلالات الجديدة من فيروس كورونا"، مضيفاً: "الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح  ولا نعتمد على جهة واحدة".

 وأكمل عوض تاج الدين: "تمتلك مصانع أدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من توفير أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الأجهزة والمعدات".
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