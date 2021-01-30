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أخبار البلد

نقيب الإعلاميين يعقد جلسة للصلح بين ريهام سعيد وسيد علي.. تفاصيل

السبت 30/يناير/2021 - 07:44 م
سيد علي ومحامي ريهام
سيد علي ومحامي ريهام سعيد
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حمادة خطاب
عقد نقيب الإعلاميين الدكتور  طارق سعده اليوم السبت جلسة للصلح بين ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" وحضر عنها محاميها شعبان سعيد بموجب توكيل رقم أ2759/2019 وبين سيد على مقدم برانامج حضرة المواطن .

جاءت جلسة الصلح بعد الخلاف الحاد بين الطرفين وتقدمت ريهام سعيد بشكاوى  الى نقابة الاعلاميين ضد سيد على لما بدر منه من تجاوزات مهنيه وتناوله لأمور شخصية للزميلة فى برنامج حضرة المواطن.

وتم تطبيق ميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهنى وتفريغ الحلقات محل الشكوى من المرصد الاعلامى الخاص بالنقابة . 

يذكر ان نقيب الإعلاميين اتخذ  قرارا بمنع ظهور سيد على على اى وسيلة اعلامية لحين انتهاء التحقيق معه .

ونظرا للأهداف الساميه التى انشئت من اجلها النقابة وتحديدًا ما جاء فى نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2016 فى الفقرة الرابعه والتى تنص دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ بينهم ولم شمل الاسرة الاعلامية، آثر النقيب عقد جلسة صلح بين الطرفين وتنازلت ريهام سعيد عن شكواها واقرارها رسميا بتنازلها عن البلاغ المقدم رقم 3412 لسنة 2021 ضد سيد علي، على ان يقوم الزميل بتقديم اعتذار رسمى فى اول ظهور له فى برنامجه حضرة المواطن والاكتفاء بفترة منعه من الظهور طوال فترة التحقيق.

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